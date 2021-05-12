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Ощадбанк збільшив удвічі обсяги кредитування для бізнесу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 тра, 2021 18:44
Пропонуємо до обговорення:
З початку 2021 року клієнти Ощадбанку отримали за партнерськими програмами понад 200 кредитів на загальну суму 250 млн грн. Порівняно з аналогічним періодом 2020 року обсяг таких кредитів збільшився майже вдвічі.
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