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Якщо Кабмін не погасить борги, у містах будуть змушені...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 тра, 2021 20:01
Пропонуємо до обговорення:
З 2016 року держава не виконує норму Конституції щодо компенсації витрат з місцевого бюджету, які виникли внаслідок рішень державної влади. Зокрема, не компенсує громадам кошти за перевезення пільгових категорій пасажирів у громадському транспорті.
Дивися повний текст Якщо Кабмін не погасить борги, у містах будуть змушені підвищити ціни на проїзд — заява мерів
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R2
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:01
пора заканчивать украинский маразм!!!!
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grig90vic
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:30
149 категорий льготников прийдут и набьют мерам морды.....
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yil56
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:56
grig90vic написав:
пора заканчивать украинский маразм!!!!
Маразм не имеет национальности, но у менталитета она есть.
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yegres
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