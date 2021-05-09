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Якщо Кабмін не погасить борги,
у містах будуть змушені...

Якщо Кабмін не погасить борги, у містах будуть змушені...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:01

Якщо Кабмін не погасить борги, у містах будуть змушені...

Пропонуємо до обговорення:
З 2016 року держава не виконує норму Конституції щодо компенсації витрат з місцевого бюджету, які виникли внаслідок рішень державної влади. Зокрема, не компенсує громадам кошти за перевезення пільгових категорій пасажирів у громадському транспорті.

Дивися повний текст Якщо Кабмін не погасить борги, у містах будуть змушені підвищити ціни на проїзд — заява мерів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:01

пора заканчивать украинский маразм!!!!
grig90vic
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149 категорий льготников прийдут и набьют мерам морды.....
yil56
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:56

  grig90vic написав:пора заканчивать украинский маразм!!!!

Маразм не имеет национальности, но у менталитета она есть.
yegres
 
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