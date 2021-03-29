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Названо 89 смартфонів, які отримають прошивку MIUI 13
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 тра, 2021 22:11
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Xiaomi готує до випуску нову версію програмної оболонки MIUI. Презентація прошивки очікується 25 червня, але завдяки інсайдерам вже зараз стало відомо, власникам яких пристроїв варто розраховувати на гарантоване оновлення.
Дивися повний текст Названо 89 смартфонів, які отримають прошивку MIUI 13
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R2
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Додано: Сер 12 тра, 2021 22:11
На картинке Mi9 SE - есть, а в статье-нет )))
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malibu345
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Giroi
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