RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Нерухомість в
передмісті Києва

Нерухомість в передмісті Києва
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #123>
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:47

  flyman написав:
  Ромасик написав:
  flyman написав:Різниця в ціні 1.5х .. 2х за м2 і вище між Києвом і Ірпенем.
чем-то эта разница сгенерирована... наверное, это плата за неудобства?

Неудобства, це коли зимою бігати в сральнік за хлівом, і гріти воду в чавунах щоб помитися.
Чи ти про що?

да, за последней электричкой бежать по морозу
Ромасик
 
Повідомлень: 1938
З нами з: 30.03.15
Подякував: 381 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:53

Ромасик один дурак запустил мантру и все её повторяют, какое население Шевченковского района и г.Ирпень? Чьих машин в Киеве больше? В шевченковском районе каждая 50я машина из Ирпеня, а в масштабах всего Киева каждая 300я. Ирпенские машины это капля в море киевских пробок, научитесь думать своей головой.

На Академе нужна развязка а не светофор. Новоирпенская трасса зачем упирается в жилой массив, до житомирской трассы там пару км. надо было дотянуть. Автоматически разгрузилась бы конечная остановка на Академгородке, для загрузки на Ирпень на пр-т Победы есть полупустая АС Дачная. Только выезда на ирпенскую трассу оттуда нет. Но виноваты ирпенчане они создают киевлянам пробки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 тра, 2021 09:05, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6966
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 1915 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:54

Ромасик
------
  flyman написав:
  Ромасик написав:
  flyman написав:Різниця в ціні 1.5х .. 2х за м2 і вище між Києвом і Ірпенем.
чем-то эта разница сгенерирована... наверное, это плата за неудобства?

Неудобства, це коли зимою бігати в сральнік за хлівом, і гріти воду в чавунах щоб помитися.
Чи ти про що?

да, за последней электричкой бежать по морозу
-------
Є ще маршрутки і попутки, і групи вайбера, щось на кшталт "#закадеміканабучу"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24529
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1237 раз.
Подякували: 1883 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:02

  flyman написав:Є ще маршрутки і попутки, і групи вайбера, щось на кшталт "#закадеміканабучу"

какими только извращениями не занимается этот пригород)
Ромасик
 
Повідомлень: 1938
З нами з: 30.03.15
Подякував: 381 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:06

  Ромасик написав:
  flyman написав:Є ще маршрутки і попутки, і групи вайбера, щось на кшталт "#закадеміканабучу"

какими только извращениями не занимается этот пригород)

Мені родак таку історію розказував (далеко до ковіда), що до нього в оренду (на Оболоні пішо до метро) поселиля дві дівчини. Переїхали з Вєніка. Причина, що на Вєнік, після 22:00 хіба на таксі добиратися. А так як вони працють продавцями, то 22:00 тільки магазин зачиняється.

А до Бучі\Ірпеня остання маршрутка близько 24:00, і метро теж до опівночі на Академік.

В доковідні часи біля 4:00 з Святошина (К.Пасс біля 3:30) відходила електричка на Коростень.

Де ще невдобно, тре поміркувати.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24529
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1237 раз.
Подякували: 1883 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:16

  vitaliian написав:Ромасик один дурак запустил мантру и все её повторяют, какое население Шевченковского района и г.Ирпень? Чьих машин в Киеве больше? В шевченковском районе каждая 50я машина из Ирпеня, а в масштабах всего Киева каждая 300я. Ирпенские машины это капля в море киевских пробок, научитесь думать своей головой.
только таких Ирпеней вокруг Киева десяток. И все они застряют на разных академах, которые обычным пересичным куянам побоку.
  vitaliian написав:На Академе нужна развязка а не светофор. Новоирпенская трасса зачем упирается в жилой массив, до житомирской трассы там пару км. надо было дотянуть. Автоматически разгрузилась бы конечная остановка на Акамемгородке, для загрузки на Ирпень есть полупустая АС Дачная. Только выезда на ирпенскую трассу оттуда нет. Но виноваты ирпенчане они создают киевлянам пробки.

Как хорошо Ирпень знает, где в Киеве развязки нужно строить!))) Вот пусть Ирпень берет и строит свои км трассы, там же все платежеспособные и нет корупции. Там надо не светофор, а оставлять 1 полосу на въезд, и пусть там ...тся :mrgreen:
Ромасик
 
Повідомлень: 1938
З нами з: 30.03.15
Подякував: 381 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ладно з Ірпенем.

от ще цитата з домік нет.

Цікаве виділив:

На вторичке новострой в принципе не выгодно брать, с целью прибыли, скорее потеряешь. Он, кстати, упал со времён революции и сильно в эконом сегменте. Вряд ли это выгодно.

Как через 10 лет будут выглядеть новострои под аренду, типа патриотики, эврики, вряд ли лучше чем новострои которые построят к тому времени.
То что сегодня новое завтра старое, тот кто постоянно на рынке зарабатывает, во время продает активы, во время вкладывает в новое.

прям як з методички Аірмакса: пожовкне і відвалиться, а модні МОПи стануть немодними.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24529
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1237 раз.
Подякували: 1883 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:21

  flyman написав:
  Ромасик написав:
  flyman написав:Є ще маршрутки і попутки, і групи вайбера, щось на кшталт "#закадеміканабучу"

какими только извращениями не занимается этот пригород)

Мені родак таку історію розказував (далеко до ковіда), що до нього в оренду (на Оболоні пішо до метро) поселиля дві дівчини. Переїхали з Вєніка. Причина, що на Вєнік, після 22:00 хіба на таксі добиратися. А так як вони працють продавцями, то 22:00 тільки магазин зачиняється.

пздит ваш родак. Последний троль от нивок в 0-20 отправляется https://kpt.kyiv.ua/schedule/trolley/26
автобус 102 с оболони где-то в 23 уезжает
Ромасик
 
Повідомлень: 1938
З нами з: 30.03.15
Подякував: 381 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:29

  Ромасик написав:пздит ваш родак. Последний троль от нивок в 0-20 отправляется https://kpt.kyiv.ua/schedule/trolley/26
автобус 102 с оболони где-то в 23 уезжает

І смисл йому?
Дєвки заселилися, причина переїзду, як на мене поважна.

О.К.
Скоро дороблять метро і Виноградар буде другий ПОХ
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24529
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1237 раз.
Подякували: 1883 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:57

  zРадио написав:
  Ромасик написав:zРадио, да, о статистике первички знал. А о вторичке слушал басни, что количество сделок увеличилось. Не мог понять почему так. Даже скорее статистика населения Киева за 2020 конфликтовала с количеством сделок, а не первичка.

пс. Все рвонули в Ирпень :mrgreen:


По области все с точностью до наоборот. Количество сделок купле-продажи в 2020-м - 22530, в 2019-м - 20748. Недвижимость Киева теряет актуальность, пригородов - приобретает актуальность. Критически-мыслящим людям это уже год как понятно. Сопротивляются либо самодуры, либо материально-заинтересованные

Был вчера в области. Борисполь. Сложно представить кто, кроме пилотов МАУ, работников аэропорта и членов их семей готов туда переехать.
airmax78
 
Повідомлень: 38506
З нами з: 25.10.12
Подякував: 926 раз.
Подякували: 4662 раз.
 
Профіль
1
  #123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 1071, 1072, 1073
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
10728 1430525
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 тра, 2021 01:59
akurt
Нерухомість у Львові 1 ... 283, 284, 285
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2849 454055
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 14:01
Помещик
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 196, 197, 198
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1972 269809
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 09:15
change_pm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32479)
13.05.2021 04:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.