Нерухомість в передмісті Києва

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Ромасик один дурак запустил мантру и все её повторяют, какое население Шевченковского района и г.Ирпень? Чьих машин в Киеве больше? В шевченковском районе каждая 50я машина из Ирпеня, а в масштабах всего Киева каждая 300я. Ирпенские машины это капля в море киевских пробок, научитесь думать своей головой.
На Академе нужна развязка а не светофор. Новоирпенская трасса зачем упирается в жилой массив, до житомирской трассы там пару км. надо было дотянуть. Автоматически разгрузилась бы конечная остановка на Академгородке, для загрузки на Ирпень на пр-т Победы есть полупустая АС Дачная. Только выезда на ирпенскую трассу оттуда нет. Но виноваты ирпенчане они создают киевлянам пробки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 12 тра, 2021 09:05, всього редагувалось 4 разів.
flyman написав:Є ще маршрутки і попутки, і групи вайбера, щось на кшталт "#закадеміканабучу"
какими только извращениями не занимается этот пригород)
Мені родак таку історію розказував (далеко до ковіда), що до нього в оренду (на Оболоні пішо до метро) поселиля дві дівчини. Переїхали з Вєніка. Причина, що на Вєнік, після 22:00 хіба на таксі добиратися. А так як вони працють продавцями, то 22:00 тільки магазин зачиняється.
А до Бучі\Ірпеня остання маршрутка близько 24:00, і метро теж до опівночі на Академік.
В доковідні часи біля 4:00 з Святошина (К.Пасс біля 3:30) відходила електричка на Коростень.
vitaliian написав:Ромасик один дурак запустил мантру и все её повторяют, какое население Шевченковского района и г.Ирпень? Чьих машин в Киеве больше? В шевченковском районе каждая 50я машина из Ирпеня, а в масштабах всего Киева каждая 300я. Ирпенские машины это капля в море киевских пробок, научитесь думать своей головой.
только таких Ирпеней вокруг Киева десяток. И все они застряют на разных академах, которые обычным пересичным куянам побоку.
vitaliian написав:На Академе нужна развязка а не светофор. Новоирпенская трасса зачем упирается в жилой массив, до житомирской трассы там пару км. надо было дотянуть. Автоматически разгрузилась бы конечная остановка на Акамемгородке, для загрузки на Ирпень есть полупустая АС Дачная. Только выезда на ирпенскую трассу оттуда нет. Но виноваты ирпенчане они создают киевлянам пробки.
Как хорошо Ирпень знает, где в Киеве развязки нужно строить!))) Вот пусть Ирпень берет и строит свои км трассы, там же все платежеспособные и нет корупции. Там надо не светофор, а оставлять 1 полосу на въезд, и пусть там ...тся
На вторичке новострой в принципе не выгодно брать, с целью прибыли, скорее потеряешь. Он, кстати, упал со времён революции и сильно в эконом сегменте. Вряд ли это выгодно.
Как через 10 лет будут выглядеть новострои под аренду, типа патриотики, эврики, вряд ли лучше чем новострои которые построят к тому времени. То что сегодня новое завтра старое, тот кто постоянно на рынке зарабатывает, во время продает активы, во время вкладывает в новое.
прям як з методички Аірмакса: пожовкне і відвалиться, а модні МОПи стануть немодними.
flyman написав:Є ще маршрутки і попутки, і групи вайбера, щось на кшталт "#закадеміканабучу"
какими только извращениями не занимается этот пригород)
Мені родак таку історію розказував (далеко до ковіда), що до нього в оренду (на Оболоні пішо до метро) поселиля дві дівчини. Переїхали з Вєніка. Причина, що на Вєнік, після 22:00 хіба на таксі добиратися. А так як вони працють продавцями, то 22:00 тільки магазин зачиняється.
Ромасик написав:zРадио, да, о статистике первички знал. А о вторичке слушал басни, что количество сделок увеличилось. Не мог понять почему так. Даже скорее статистика населения Киева за 2020 конфликтовала с количеством сделок, а не первичка.
пс. Все рвонули в Ирпень
По области все с точностью до наоборот. Количество сделок купле-продажи в 2020-м - 22530, в 2019-м - 20748. Недвижимость Киева теряет актуальность, пригородов - приобретает актуальность. Критически-мыслящим людям это уже год как понятно. Сопротивляются либо самодуры, либо материально-заинтересованные
Был вчера в области. Борисполь. Сложно представить кто, кроме пилотов МАУ, работников аэропорта и членов их семей готов туда переехать.