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Банки вже видали іпотечних
кредитів під 7% на 200,7 млн...

Банки вже видали іпотечних кредитів під 7% на 200,7 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 06:53

Банки вже видали іпотечних кредитів під 7% на 200,7 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Уповноваженими банками розглядаються 517 заявок на участь у програмі на загальну суму 455,474 млн грн.

Дивися повний текст Банки вже видали іпотечних кредитів під 7% на 200,7 млн грн (інфографіка).
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