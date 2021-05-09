Уповноваженими банками розглядаються 517 заявок на участь у програмі на загальну суму 455,474 млн грн.
Дивися повний текст Банки вже видали іпотечних кредитів під 7% на 200,7 млн грн (інфографіка).
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Додано: Чет 13 тра, 2021 06:53
Банки вже видали іпотечних кредитів під 7% на 200,7 млн...
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Дивися повний текст Банки вже видали іпотечних кредитів під 7% на 200,7 млн грн (інфографіка).
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