Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
Дивися повний текст Кабмін планує додатково зібрати 60 млрд гривень податків: підготовлено законопроект.
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Додано: Чет 13 тра, 2021 07:33
Кабмін планує додатково зібрати 60 млрд гривень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін планує додатково зібрати 60 млрд гривень податків: підготовлено законопроект.
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