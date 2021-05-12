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Кабмін планує додатково
зібрати 60 млрд гривень...

Кабмін планує додатково зібрати 60 млрд гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 07:33

Кабмін планує додатково зібрати 60 млрд гривень...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Дивися повний текст Кабмін планує додатково зібрати 60 млрд гривень податків: підготовлено законопроект.
R2
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