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Реєстрація ФОП: українцям
пришвидшили надання послуги

Реєстрація ФОП: українцям пришвидшили надання послуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 07:49

Реєстрація ФОП: українцям пришвидшили надання послуги

Пропонуємо до обговорення:
ДП «Національні інформаційні системи» реалізувало можливість автоматичної реєстрації ФОП.

Дивися повний текст Реєстрація ФОП: українцям пришвидшили надання послуги.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 07:49

Лучше бы закрытие ускорили.
Открыться легко. Закрыться тяжело. Денег приходится платить.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 08:16

куда ж быстрее (открытие)? По сути для украинца ничего не изменилось, изменилось время обработки заявки регистратором.
  p_a_l написав:Лучше бы закрытие ускорили.
Открыться легко. Закрыться тяжело. Денег приходится платить.

а вы пробовали? или просто ляля?
Ромасик
 
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