ДП «Національні інформаційні системи» реалізувало можливість автоматичної реєстрації ФОП.
Дивися повний текст Реєстрація ФОП: українцям пришвидшили надання послуги.
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Додано: Чет 13 тра, 2021 07:49
Реєстрація ФОП: українцям пришвидшили надання послуги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Реєстрація ФОП: українцям пришвидшили надання послуги.
Додано: Чет 13 тра, 2021 07:49
Лучше бы закрытие ускорили.
Открыться легко. Закрыться тяжело. Денег приходится платить.
Додано: Чет 13 тра, 2021 08:16
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