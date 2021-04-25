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Названо умови підвищення
гарантованої суми за вкладами

Названо умови підвищення гарантованої суми за вкладами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 07:56

Названо умови підвищення гарантованої суми за вкладами

Пропонуємо до обговорення:
Треба реструктурувати борг Фонду гарантування перед державою.

Дивися повний текст Названо умови підвищення гарантованої суми за вкладами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 07:56

Смішно! Фонд грабування розікрав активи банків та кредит мінфіну і НБУ, встановив собі заробітні плати по 300000 грн. А тепер їв все пробачити треба!
Вячеслав1111
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 08:22

Re: Названо умови підвищення гарантованої суми за вкладами

И когда уже реально поднимут планку? 200 кргн было установлено 9 лет назад!!!
Investor_K
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