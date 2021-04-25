Треба реструктурувати борг Фонду гарантування перед державою.
Дивися повний текст Названо умови підвищення гарантованої суми за вкладами.
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Додано: Чет 13 тра, 2021 07:56
Названо умови підвищення гарантованої суми за вкладами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо умови підвищення гарантованої суми за вкладами.
Додано: Чет 13 тра, 2021 07:56
Смішно! Фонд грабування розікрав активи банків та кредит мінфіну і НБУ, встановив собі заробітні плати по 300000 грн. А тепер їв все пробачити треба!
Додано: Чет 13 тра, 2021 08:22
Re: Названо умови підвищення гарантованої суми за вкладами
И когда уже реально поднимут планку? 200 кргн было установлено 9 лет назад!!!
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