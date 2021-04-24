Tвіт Маска обвалив bitcoin на 17%

Додано: Чет 13 тра, 2021 10:10

Какие можно сделать из этого выводы?

1. Ну, можно предположить, что Маск специально валит цену, закупается битком втихаря, и в новом отчете напишут, что тесла купила еще битков на миллиард.

2. Конечно, может это влияет на него синдром Аспергера, проблемы с психикой.

3. Может у него был план стать королем не только Марса, но и биткоина, но когда понял, что битком у него рулить не получится, перешел на догикоин, хотел повелевать доги, но и тут был послан подальше...

Ну а история, что майнинг портит природу = истории, что теслы заряжаются от того же электричества, не обращая внимание, как оно получено, ракеты спейсикс очень много выбрасывают вредных веществ, могут взорваться и убить людей, спутники старлинк - это просто космический мусор, мешающий астрономам наблюдать за звездами. :)