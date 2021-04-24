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Tвіт Маска обвалив
bitcoin на 17%

Tвіт Маска обвалив bitcoin на 17%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 10:10

Tвіт Маска обвалив bitcoin на 17%

Пропонуємо до обговорення:
Біткоіни впав в ціні на 17% після того, як Ілон Маск написав в Twitter, що Tesla перестала приймати криптовалюта під час продажу своїх транспортних засобів через проблеми з кліматом. Зараз біткоіни вже виріс приблизно до 50 тисяч доларів на азіатських торгах, пише УНН з посиланням на Reuters.

Дивися повний текст Tвіт Маска обвалив bitcoin на 17%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 10:10

Какие можно сделать из этого выводы?
1. Ну, можно предположить, что Маск специально валит цену, закупается битком втихаря, и в новом отчете напишут, что тесла купила еще битков на миллиард.
2. Конечно, может это влияет на него синдром Аспергера, проблемы с психикой.
3. Может у него был план стать королем не только Марса, но и биткоина, но когда понял, что битком у него рулить не получится, перешел на догикоин, хотел повелевать доги, но и тут был послан подальше...
Ну а история, что майнинг портит природу = истории, что теслы заряжаются от того же электричества, не обращая внимание, как оно получено, ракеты спейсикс очень много выбрасывают вредных веществ, могут взорваться и убить людей, спутники старлинк - это просто космический мусор, мешающий астрономам наблюдать за звездами. :)
Ferox
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 11:11

Одно дело держать деньги в крипте, как инвестиции, с расчетом заработать на росте, а другое принимать платежи за автомобили. Для этого нужно, чтобы потом кто-то эту крипту покупал на постоянной основе или поставщики принимали эту же крипту за поставленные материалы. Я что-то сомневаюсь, что все его поставщики, так же готовы принимать этот биток, как и он вначале. У него просто рухнет производственный цикл.
LOKY
 
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