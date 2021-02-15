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Комерційний Індустріальний Банк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 10:43

Комерційний Індустріальний Банк

Не втрачайте шанс на романтичну вечерю картками Mastercard від АТ "КІБ"!

Вогні міста та живий, теплий звук саксофону... А як давно ви востаннє вечеряли на даху?

Не зволікайте, беріть участь у розіграші від Mastercard Більше та отримайте можливість виграти особливий вечір для двох під звуки саксофону, який звучатиме лише для вас. А довкола — розкішний вид на місто...

Що треба? Три кроки:

Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua

Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard від #ComInBank

Обмінюйте 10 срібних або 1 золотий бал на участь у розіграші особливого вечора на даху із виступом саксофоніста.

Що більше балів ви обмінюєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш.

Розігруються по 3 сертифікати в кожному з 5 міст України: Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпро.

Акція діє з 10.05.2021 р. по 10.06 2021 р. на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.

https://cib.com.ua/uk/about/news/ne-vtr ... vid-at-kib
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:56

«Приз за довіру»

З 07.06.2021 по 31.08.2021 (включно) в банку проводиться акція для фізичних осіб – «Приз за довіру»!

Ми гарантовано перерахуємо 200 гривень Клієнту після зарахування пенсії на рахунок в Комінбанку! Також у вас є чудова нагода отримати 5 тисяч гривень, які ми будемо розігрувати серед учасників акції, які розмістять строковий депозитний вклад. З нами отримувати пенсію не тільки зручно, а й вигідно!

I етап – для отримання 200 грн необхідно:

відкрити поточний рахунок за тарифним пакетом «Соціальна картка»;
надати письмову Згоду (дозвіл) на участь в Акції;
отримати не пізніше 30.11.2021 (включно) зарахування пенсії на рахунок.
II етап – для участі в розіграші 5 тис. грн необхідно:

розмістити в період з 07.06.2021 р. по 30.11.2021 р. (включно) новий банківський строковий вклад (незалежно від його суми), який буде діяти станом на 30.11.2021.
https://cib.com.ua/uk/about/news/priz-z ... u-v-at-kib
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:19

Відчуй енергію літа разом з VISA та ІНДУСТРІАЛБАНК!

Зустрічайте нову акцію від VISA та ІНДУСТРІАЛБАНК
Інформація щодо акції:litnia akcija

Період дії: з 19 червня 2021 року по 15 вересня 2021 року

Подарунковий фонд:

48 подарункових сертифікатів (сертифікати «giftmall» номіналом 1 000 грн. кожен),

головний подарунок No1: мобільний телефон Samsung Galaxy S20 Ultra 12/128GB Cosmic Gray,

головний подарунок No2: навушники Samsung Galaxy Buds Live Black (SM-R180NZKASEK).

Суть акції:

для участі в акції необхідно протягом періоду акції виконати одну з наступних умов:

- здійснити платіжною карткою Visa, емітованою Банком, 5 безготівкових оплат на суму 200 грн. кожна у торговельно-сервісних мережах та/або в мережі Інтернет впродовж одного акційного місяця;

- відкрити преміальну карту VISA, що емітована Банком в період акційного місяця, та здійснити не менше 1 (однієї) безготівкової оплати будь-яких товарів чи послуг у торговельно-сервісних мережах та/або в мережі Інтернет на суму від 500 грн. впродовж акційного місяця.
https://industrialbank.ua/ua/news/akcij ... strialbank
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:23

Літній відпочинок за кордоном з преміальними пропозиціями Vi

Плануєте свій літній відпочинок за кордоном?
Visa бажає наповнити вашу відпустку яскравими емоціями, тому підготувала спеціальні пропозиції, якими можна скористатися під час оплати преміальною карткою Visa.

Пропозиції для тих, хто подорожує за кордонstrahovka min

1. Страхування від Visa для безпечних та комфортних подорожей
2. Безкоштовний тест на COVID-19
-50% знижка на паркінг в а/п «Бориспіль» з Visa
Доступ до 1300 Lounge zones по всьому світу з Visa
Сертифікат на 500 грн в ресторани аеропорту Бориспіль від Visa
Подвійний кешбек за розрахунки на SkyUp преміальними картками Visa
50% знижка на поїздки до/з аеропорту або залізничного вокзалу з Bolt та Visa
https://industrialbank.ua/ua/news/premi ... itsya-visa
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