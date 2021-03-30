У Києві можуть підвищити вартість проїзду в метро.
Дивися повний текст \"Київпастранс\" і метро просять владу дати грошей або підняти ціну на проїзд до 20 гривень.
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Додано: Чет 13 тра, 2021 11:57
"Київпастранс" і метро просять владу дати грошей або...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Київпастранс\" і метро просять владу дати грошей або підняти ціну на проїзд до 20 гривень.
Додано: Чет 13 тра, 2021 12:05
Ревизор (̶Б̶л̶и̶н̶к̶е̶н̶) уехал , аудит проведен - боксер нам ненужен.
Додано: Чет 13 тра, 2021 12:10
апххахахахах
х їм, а не гроші, хай пасажирів рахують
Додано: Чет 13 тра, 2021 13:21
Re:
20 грн если брать бензин для малолитражки (део матиз, чери qq , опель корса, Smart и пр.) с движком около 1 литра то это где то 10+ км проезда...по городу..фактически на расстояния до 10 км выгоднее ехать малолитражкой.. это если один.. а если еще везете попутно жену/детей/соседа то уже в + выходите..
Додано: Чет 13 тра, 2021 13:32
А если поднять цену на размещение рекламы? Которая уже как обои в метро и на станциях.
Додано: Чет 13 тра, 2021 13:33
Джон
А парковка скільки коштує для авто + комунальні (якщо паркінг) + автоцивілка + затрати на автошколу + амортизація автомобіля.
Додано: Чет 13 тра, 2021 13:38
Re:
Додано: Чет 13 тра, 2021 13:48
Джон
При ціні поїздки 21 грн кашлю і соплів буде менше
Безкоштовний проїзд в підземці взагалі відмінити, метро це преміум транспорт.
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