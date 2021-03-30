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"Київпастранс" і метро просять
владу дати грошей або...

"Київпастранс" і метро просять владу дати грошей або...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 11:57

"Київпастранс" і метро просять владу дати грошей або...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві можуть підвищити вартість проїзду в метро.

Дивися повний текст \"Київпастранс\" і метро просять владу дати грошей або підняти ціну на проїзд до 20 гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 11:57

А может аудит провести сначала?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 12:05

Ревизор (̶Б̶л̶и̶н̶к̶е̶н̶) уехал , аудит проведен - боксер нам ненужен.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 12:10

апххахахахах

х їм, а не гроші, хай пасажирів рахують
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 13:21

Re:

20 грн если брать бензин для малолитражки (део матиз, чери qq , опель корса, Smart и пр.) с движком около 1 литра то это где то 10+ км проезда...по городу..фактически на расстояния до 10 км выгоднее ехать малолитражкой.. это если один.. а если еще везете попутно жену/детей/соседа то уже в + выходите..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 13:32

А если поднять цену на размещение рекламы? Которая уже как обои в метро и на станциях.
egor6508
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 13:33

Джон
А парковка скільки коштує для авто + комунальні (якщо паркінг) + автоцивілка + затрати на автошколу + амортизація автомобіля.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 13:38

Re:

  Rainbow написав:А парковка скільки коштує для авто + комунальні (якщо паркінг) + автоцивілка + затрати на автошколу + амортизація автомобіля.
ну так авто не только по маршруту метро ездит + комфорт).. сколько стоит возможность не нюхать чужие сопли и кашель?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 13:48

Джон
При ціні поїздки 21 грн кашлю і соплів буде менше :wink:
Безкоштовний проїзд в підземці взагалі відмінити, метро це преміум транспорт.
Rainbow
 
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