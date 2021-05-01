Зеленський підписав закони, які покликані зробити більш доступним розмитнення автомобілів з європейськими номерами
Дивися повний текст Зеленський підписав закони щодо пільгового розмитнення «єврономерів».
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Додано: Чет 13 тра, 2021 12:02
Зеленський підписав закони щодо пільгового розмитнення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський підписав закони щодо пільгового розмитнення «єврономерів».
Додано: Чет 13 тра, 2021 12:02
Підленький закон, як і все, що продукує нинішня верховна зрада. Чому «які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року»? А далі як? Знову влаштовувати пікети, мітинги, демонстрації?
Додано: Чет 13 тра, 2021 12:09
Потому как "те" могут попыться съехать "мы ж не знали, что это нелегально -- машины не таможить". А далі як? -- все просто: таможить как и всем.
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