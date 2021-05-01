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Зеленський підписав закони
щодо пільгового розмитнення...

Зеленський підписав закони щодо пільгового розмитнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 12:02

Зеленський підписав закони щодо пільгового розмитнення...

Пропонуємо до обговорення:
Зеленський підписав закони, які покликані зробити більш доступним розмитнення автомобілів з європейськими номерами

Дивися повний текст Зеленський підписав закони щодо пільгового розмитнення «єврономерів».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 12:02

Підленький закон, як і все, що продукує нинішня верховна зрада. Чому «які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року»? А далі як? Знову влаштовувати пікети, мітинги, демонстрації?
tapack0wal
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 12:09

  tapack0wal написав:Підленький закон, як і все, що продукує нинішня верховна зрада. Чому «які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року»? А далі як? Знову влаштовувати пікети, мітинги, демонстрації?

Потому как "те" могут попыться съехать "мы ж не знали, что это нелегально -- машины не таможить". А далі як? -- все просто: таможить как и всем.
_hunter
 
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