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У Viber з’явилася нова
функція для захисту від спаму

У Viber з’явилася нова функція для захисту від спаму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 12:29

У Viber з’явилася нова функція для захисту від спаму

Пропонуємо до обговорення:
Наразі Viber залишається найпопулярнішим серед українських месенджерів.

Дивися повний текст У Viber з’явилася нова функція для захисту від спаму.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 12:29

Viber это и есть сплошной спам, почему люди им продолжают пользоваться? Ведь полно алтернатив.
egor6508
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