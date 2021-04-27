Наразі Viber залишається найпопулярнішим серед українських месенджерів.
Дивися повний текст У Viber з’явилася нова функція для захисту від спаму.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 13 тра, 2021 12:29
У Viber з’явилася нова функція для захисту від спаму
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Дивися повний текст У Viber з’явилася нова функція для захисту від спаму.
Додано: Чет 13 тра, 2021 12:29
Viber это и есть сплошной спам, почему люди им продолжают пользоваться? Ведь полно алтернатив.
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