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НКРЕКП допускає санкції щодо
«Кіевгазенерджі» через зрив...

НКРЕКП допускає санкції щодо «Кіевгазенерджі» через зрив...
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 13:39

НКРЕКП допускає санкції щодо «Кіевгазенерджі» через зрив...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), розбереться з питанням неоприлюднення постачальником газу "Кіевгазенерджі" річного тарифу ресурсу для населення і прийме рішення, в тому числі щодо санкцій до нього, повідомила член регулятора Оксана Кривенко.

Дивися повний текст НКРЕКП допускає санкції щодо «Кіевгазенерджі» через зрив строків публікації річного тарифу.
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