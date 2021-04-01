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Ляшко закликав не робити
тести на антитіла до...

Ляшко закликав не робити тести на антитіла до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 14:30

Ляшко закликав не робити тести на антитіла до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Ляшко розповів в коментарі "Радіо Свобода".

Дивися повний текст Ляшко закликав не робити тести на антитіла до коронавірусу без гострої необхідності.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 14:30

Банда в дії. Навіщо вакцинація, якщо не виробляються антитіла? Якщо типові тести погано виявляють антитіла, то їх просто не можна було дозволяти з самого початку, як зрбила ще більша банда в країнах ЄС.
Я після ковіду робила тест на антитіла, і вони в мене високі, які в усіх моїх знамих, котрі перехворіли.
З вакцинацією усе цікаво, знаю 6 осіб, як моніторять свої антитіла після вакцинації 1 дози, 2є з них не відчули наслідки вакцинації, і мають нульові антитіла, інших вакцина "проковбасила", 1 з випадків був дуже складним, 8 днів мук (майже як в мене непростим перебігом ковіду), в цих нормальні антитіла.
halyapet
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 15:17

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це Ляшко розповів в коментарі "Радіо Свобода".

Дивися повний текст Ляшко закликав не робити тести на антитіла до коронавірусу без гострої необхідності.

Внезапно может оказаться что вакцинация не нужна? :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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