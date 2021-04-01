Про це Ляшко розповів в коментарі "Радіо Свобода".
Дивися повний текст Ляшко закликав не робити тести на антитіла до коронавірусу без гострої необхідності.
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Додано: Чет 13 тра, 2021 14:30
Ляшко закликав не робити тести на антитіла до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ляшко закликав не робити тести на антитіла до коронавірусу без гострої необхідності.
Додано: Чет 13 тра, 2021 14:30
Банда в дії. Навіщо вакцинація, якщо не виробляються антитіла? Якщо типові тести погано виявляють антитіла, то їх просто не можна було дозволяти з самого початку, як зрбила ще більша банда в країнах ЄС.
Я після ковіду робила тест на антитіла, і вони в мене високі, які в усіх моїх знамих, котрі перехворіли.
З вакцинацією усе цікаво, знаю 6 осіб, як моніторять свої антитіла після вакцинації 1 дози, 2є з них не відчули наслідки вакцинації, і мають нульові антитіла, інших вакцина "проковбасила", 1 з випадків був дуже складним, 8 днів мук (майже як в мене непростим перебігом ковіду), в цих нормальні антитіла.
Додано: Чет 13 тра, 2021 15:17
Внезапно может оказаться что вакцинация не нужна?
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