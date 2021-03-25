Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.
Дивися повний текст Топ-менеджеру банку «Аркада» повідомили про підозру в розтраті 22 мільйонів.
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Додано: Чет 13 тра, 2021 16:46
Топ-менеджеру банку «Аркада» повідомили про підозру в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Топ-менеджеру банку «Аркада» повідомили про підозру в розтраті 22 мільйонів.
Додано: Чет 13 тра, 2021 16:46
Это очередной факт подтверждающий,что "теория" правительства " большие зарплаты-меньше воруют" в нашей стране не работает.
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