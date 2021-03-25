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Топ-менеджеру банку «Аркада»
повідомили про підозру в...

Топ-менеджеру банку «Аркада» повідомили про підозру в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 16:46

Топ-менеджеру банку «Аркада» повідомили про підозру в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Дивися повний текст Топ-менеджеру банку «Аркада» повідомили про підозру в розтраті 22 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 16:46

Это очередной факт подтверждающий,что "теория" правительства " большие зарплаты-меньше воруют" в нашей стране не работает.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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