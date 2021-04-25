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Малий бізнес сплачує в 10
разів більше податків, ніж...

Малий бізнес сплачує в 10 разів більше податків, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 17:15

Малий бізнес сплачує в 10 разів більше податків, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні потрібно вирівняти податковий ландшафт та створити рівні умови для сплати податків.

Дивися повний текст Малий бізнес сплачує в 10 разів більше податків, ніж мільярдери - голова ДПС.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 17:15

В переводе это означает, что жратва подорожает ещё на 30%?
moveton
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