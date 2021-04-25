В Україні потрібно вирівняти податковий ландшафт та створити рівні умови для сплати податків.
Дивися повний текст Малий бізнес сплачує в 10 разів більше податків, ніж мільярдери - голова ДПС.
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Додано: Чет 13 тра, 2021 17:15
Малий бізнес сплачує в 10 разів більше податків, ніж...
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Дивися повний текст Малий бізнес сплачує в 10 разів більше податків, ніж мільярдери - голова ДПС.
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