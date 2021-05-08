80% житлового фонду – застаріле. Не аварійне, а саме застаріле – морально, технічно тощо.
Дивися повний текст На одного українця припадає майже вдвічі менша площа житла, ніж у Європі.
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Додано: Чет 13 тра, 2021 17:27
На одного українця припадає майже вдвічі менша площа...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На одного українця припадає майже вдвічі менша площа житла, ніж у Європі.
Додано: Чет 13 тра, 2021 17:27
Правильно, пусть этот чувак заставит своих архаровцев строить хотя бы в два раза быстрее. Поскольку спрос не изменится, то им придётся цену квадрата в те же два раза снижать.
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