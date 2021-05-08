RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На одного українця припадає
майже вдвічі менша площа...

На одного українця припадає майже вдвічі менша площа...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 17:27

На одного українця припадає майже вдвічі менша площа...

Пропонуємо до обговорення:
80% житлового фонду – застаріле. Не аварійне, а саме застаріле – морально, технічно тощо.

Дивися повний текст На одного українця припадає майже вдвічі менша площа житла, ніж у Європі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93704
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 17:27

Правильно, пусть этот чувак заставит своих архаровцев строить хотя бы в два раза быстрее. Поскольку спрос не изменится, то им придётся цену квадрата в те же два раза снижать.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 846
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], moveton і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Виробники продуктів харчування за рік підняли ціни майже...
R2 » Сер 12 тра, 2021 10:20
0 323
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 10:20
R2
Громадське харчування втратило майже третину працівників...
R2 » Вів 11 тра, 2021 15:21
1 322
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 15:22
maestro71
Нацбанк продає майже 46 тонн виведених із обігу монет
R2 » Суб 08 тра, 2021 06:17
4 1456
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 тра, 2021 17:53
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.