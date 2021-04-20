Понад мільйон автiвок ввезено в Україну, близько 50% з них — старше 10 років.
Дивися повний текст Власники «єврономерів» підняли середній вік ввезених машин у 2,5 рази.
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Додано: Чет 13 тра, 2021 18:14
Власники «єврономерів» підняли середній вік ввезених...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власники «єврономерів» підняли середній вік ввезених машин у 2,5 рази.
Додано: Чет 13 тра, 2021 18:14
маніпуляція фразами), повисили вік ввезених, але в рази покращли вік наявних в Україні
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