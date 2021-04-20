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Власники «єврономерів» підняли
середній вік ввезених...

Власники «єврономерів» підняли середній вік ввезених...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 18:14

Власники «єврономерів» підняли середній вік ввезених...

Пропонуємо до обговорення:
Понад мільйон автiвок ввезено в Україну, близько 50% з них — старше 10 років.

Дивися повний текст Власники «єврономерів» підняли середній вік ввезених машин у 2,5 рази.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 18:14

маніпуляція фразами), повисили вік ввезених, але в рази покращли вік наявних в Україні
shlyocuk
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