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Творець Ethereum пожертвував понад мільярд доларів Індії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 13 тра, 2021 18:14
Пропонуємо до обговорення:
Засновник другої за величиною криптовалюти у світі Віталій Бутерін пожертвував у благодійний фонд India COVID-Crypto Relief, який призначений для допомоги Індії у боротьбі з коронавірусом, криптовалюту на понад 1 мільярд доларів.
Дивися повний текст Творець Ethereum пожертвував понад мільярд доларів Індії для боротьби з COVID-19
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Додано: Чет 13 тра, 2021 18:14
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