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Творець Ethereum пожертвував
понад мільярд доларів Індії...

Творець Ethereum пожертвував понад мільярд доларів Індії...
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 18:14

Творець Ethereum пожертвував понад мільярд доларів Індії...

Пропонуємо до обговорення:
Засновник другої за величиною криптовалюти у світі Віталій Бутерін пожертвував у благодійний фонд India COVID-Crypto Relief, який призначений для допомоги Індії у боротьбі з коронавірусом, криптовалюту на понад 1 мільярд доларів.

Дивися повний текст Творець Ethereum пожертвував понад мільярд доларів Індії для боротьби з COVID-19.
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