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«Це якісь нальоти». Кличко різко
висловився щодо обшуків...

«Це якісь нальоти». Кличко різко висловився щодо обшуків...
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 18:44

«Це якісь нальоти». Кличко різко висловився щодо обшуків...

Пропонуємо до обговорення:
Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах придушенням місцевого самоврядування і тиском на нього особисто і на столичну владу. Про це він заявив під час засідання Київради.

Дивися повний текст «Це якісь нальоти». Кличко різко висловився щодо обшуків у комунальних підприємствах столиці.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 18:44

Надо функции свои исполнять. а не воровать и рассказывать, что себестоимость проезда в транспорте 20 грн...
laa1999
 
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