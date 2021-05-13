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«Це якісь нальоти». Кличко різко висловився щодо обшуків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 13 тра, 2021 18:44
Пропонуємо до обговорення:
Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах придушенням місцевого самоврядування і тиском на нього особисто і на столичну владу. Про це він заявив під час засідання Київради.
Дивися повний текст «Це якісь нальоти». Кличко різко висловився щодо обшуків у комунальних підприємствах столиці
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Додано: Чет 13 тра, 2021 18:44
Надо функции свои исполнять. а не воровать и рассказывать, что себестоимость проезда в транспорте 20 грн...
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laa1999
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