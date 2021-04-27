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Правила виїзду бізнесменів з України пропонують посилити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 тра, 2021 22:07
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів пропонує через суд обмежувати право виїжджати за кордон керівнику компанії з податковим боргом понад 1 млн грн, який не сплачується протягом місяця, свідчить текст так званого ресурсного законопроекту.
Дивися повний текст Правила виїзду бізнесменів з України пропонують посилити
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Додано: Чет 13 тра, 2021 22:07
Гуманные пошли времена. Раньше Фунт хотя бы сидел. А теперь грозит только стать невыездным и то, если закон примут и суд издаст решение.
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moveton
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