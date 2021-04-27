RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Правила виїзду бізнесменів з
України пропонують посилити

Правила виїзду бізнесменів з України пропонують посилити
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 22:07

Правила виїзду бізнесменів з України пропонують посилити

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів пропонує через суд обмежувати право виїжджати за кордон керівнику компанії з податковим боргом понад 1 млн грн, який не сплачується протягом місяця, свідчить текст так званого ресурсного законопроекту.

Дивися повний текст Правила виїзду бізнесменів з України пропонують посилити.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93706
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 22:07

Гуманные пошли времена. Раньше Фунт хотя бы сидел. А теперь грозит только стать невыездным и то, если закон примут и суд издаст решение.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 852
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Правила нарахування субсидій змінили 1 ... 5, 6, 7
R2 » Вів 27 кві, 2021 09:03
62 5418
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 тра, 2021 09:56
_hunter
У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила... 1, 2, 3
R2 » Пон 10 тра, 2021 10:08
26 2190
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 13:58
_hunter
Відтік інвестицій з України триває - дані НБУ
R2 » Чет 06 тра, 2021 08:04
2 652
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 тра, 2021 20:39
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1110)
14.05.2021 01:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.