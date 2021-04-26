Калькулятор показує розмір звичайної пенсії та пропонує порахувати суму можливого альтернативного доходу.
Дивися повний текст Яким міг би бути розмір вашої пенсії, якби весь сплачений ЄСВ інвестувався — онлайн-калькулятор.
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Додано: П'ят 14 тра, 2021 08:22
Яким міг би бути розмір вашої пенсії, якби весь...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яким міг би бути розмір вашої пенсії, якби весь сплачений ЄСВ інвестувався — онлайн-калькулятор.
Додано: П'ят 14 тра, 2021 08:22
Что-то какой-то зрадный калькулятор. Итак по-серому стараются, а калькуляторов насмотрятся, вообще в тень уйдут.
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