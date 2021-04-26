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Яким міг би бути розмір
вашої пенсії, якби весь...

Яким міг би бути розмір вашої пенсії, якби весь...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 08:22

Яким міг би бути розмір вашої пенсії, якби весь...

Пропонуємо до обговорення:
Калькулятор показує розмір звичайної пенсії та пропонує порахувати суму можливого альтернативного доходу.

Дивися повний текст Яким міг би бути розмір вашої пенсії, якби весь сплачений ЄСВ інвестувався — онлайн-калькулятор.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 08:22

Что-то какой-то зрадный калькулятор. Итак по-серому стараются, а калькуляторов насмотрятся, вообще в тень уйдут.
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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