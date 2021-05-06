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Мінсільгосп США збільшив на наступний МР прогноз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 тра, 2021 08:30
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство сільського господарства США (USDA) в травні збільшило прогноз експорту української соняшникової олії в 2021/2022 маркетинговому році (МР, вересень-серпень) на 18,9% в порівнянні з 2020/2021 МР - до 6,4 млн тонн, при зростанні її виробництва на 17,7% - до 6,99 млн т.
Дивися повний текст Мінсільгосп США збільшив на наступний МР прогноз експорту соняшникової олії з України на 1,02 млн тонн
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Додано: П'ят 14 тра, 2021 08:30
Сейчас цена подсолнечного масла приблизилась к оливковому и объясняют это дефицитом,оказывается всё идёт на экспорт.
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