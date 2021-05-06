RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінсільгосп США збільшив
на наступний МР прогноз...

Мінсільгосп США збільшив на наступний МР прогноз...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 08:30

Мінсільгосп США збільшив на наступний МР прогноз...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство сільського господарства США (USDA) в травні збільшило прогноз експорту української соняшникової олії в 2021/2022 маркетинговому році (МР, вересень-серпень) на 18,9% в порівнянні з 2020/2021 МР - до 6,4 млн тонн, при зростанні її виробництва на 17,7% - до 6,99 млн т.

Дивися повний текст Мінсільгосп США збільшив на наступний МР прогноз експорту соняшникової олії з України на 1,02 млн тонн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93711
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 08:30

Сейчас цена подсолнечного масла приблизилась к оливковому и объясняют это дефицитом,оказывается всё идёт на экспорт.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2305
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ощадбанк збільшив удвічі обсяги кредитування для бізнесу
R2 » Сер 12 тра, 2021 18:44
1 368
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 18:44
lazepkav
Курс Bitcoin зросте в рази до кінця 2021 року — прогноз... 1, 2
R2 » П'ят 07 тра, 2021 10:30
16 1526
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 тра, 2021 09:29
Schmit
Експерти дали прогноз курсу гривні на літо
R2 » Чет 06 тра, 2021 22:21
4 1508
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 тра, 2021 21:58
Миша-клиент

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.