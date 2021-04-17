Закон про врегулювання процедури заочного арешту в Україні сьогодні, 14 травня, набрав чинності.
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Додано: П'ят 14 тра, 2021 08:32
Заочний арешт: закон про регулювання процедури набрав...
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Дивися повний текст Заочний арешт: закон про регулювання процедури набрав чинності.
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