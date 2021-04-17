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Заочний арешт: закон про
регулювання процедури набрав...

Заочний арешт: закон про регулювання процедури набрав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 08:32

Заочний арешт: закон про регулювання процедури набрав...

Пропонуємо до обговорення:
Закон про врегулювання процедури заочного арешту в Україні сьогодні, 14 травня, набрав чинності.

Дивися повний текст Заочний арешт: закон про регулювання процедури набрав чинності.
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