Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву італійського регулятора.
Дивися повний текст Італія оштрафувала Google за зловживання домінуючим становищем.
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Додано: П'ят 14 тра, 2021 08:35
Італія оштрафувала Google за зловживання домінуючим...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Італія оштрафувала Google за зловживання домінуючим становищем.
Додано: П'ят 14 тра, 2021 08:35
Сегодня меня жена оштрафовала за доминирующее финансовое положение в семье.
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