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Італія оштрафувала Google
за зловживання домінуючим...

Італія оштрафувала Google за зловживання домінуючим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 08:35

Італія оштрафувала Google за зловживання домінуючим...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву італійського регулятора.

Дивися повний текст Італія оштрафувала Google за зловживання домінуючим становищем.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 08:35

Сегодня меня жена оштрафовала за доминирующее финансовое положение в семье.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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