RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ризики з РРО/ПРРО: як працювати,
аби до вас не завітала...

Ризики з РРО/ПРРО: як працювати, аби до вас не завітала...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 08:51

Ризики з РРО/ПРРО: як працювати, аби до вас не завітала...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом січня-квітня поточного року проведено 45 фактичних перевірок.

Дивися повний текст Ризики з РРО/ПРРО: як працювати, аби до вас не завітала податкова з перевіркою.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93711
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 08:52

В черную.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3606
З нами з: 15.02.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Зеленського розповіли про ризики пенсійної реформи
R2 » Нед 18 кві, 2021 17:03
7 476
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 кві, 2021 16:43
YuriyD
В Україні незабаром може почати працювати «суд в смартфоні»
R2 » Чет 15 кві, 2021 17:42
1 174
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 17:42
Dikoy
В Офісі Президента спрогнозували, де буде працювати...
R2 » Чет 18 бер, 2021 11:28
1 146
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 бер, 2021 11:28
tvd4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.