Протягом січня-квітня поточного року проведено 45 фактичних перевірок.
Дивися повний текст Ризики з РРО/ПРРО: як працювати, аби до вас не завітала податкова з перевіркою.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 14 тра, 2021 08:51
Ризики з РРО/ПРРО: як працювати, аби до вас не завітала...
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Дивися повний текст Ризики з РРО/ПРРО: як працювати, аби до вас не завітала податкова з перевіркою.
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