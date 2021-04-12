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МВС хоче дозволити фіксувати
порушення ПДР смартфонами

МВС хоче дозволити фіксувати порушення ПДР смартфонами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 10:33

МВС хоче дозволити фіксувати порушення ПДР смартфонами

Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть створити можливість використання кожного мобільного телефону у якості фактора фіксації правопорушення на дорозі.

Дивися повний текст МВС хоче дозволити фіксувати порушення ПДР смартфонами.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 10:33

О да!
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Стук стук стук))
straponesa
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 10:54

Отличная идея.
Еще бы самосуд алкашей при ДТП разрешили, тогда бы и ситуация на дорогах изменилась.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 11:00

  Rainbow написав:Отличная идея.
Еще бы самосуд алкашей при ДТП разрешили, тогда бы и ситуация на дорогах изменилась.

Для изменения ситуации нужно разрешить сбивать пешеходов/велосипедистов, движущихся с нарушением ПДД.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 11:04

  Rainbow написав:Отличная идея.
Еще бы самосуд алкашей при ДТП разрешили, тогда бы и ситуация на дорогах изменилась.

Ещё лучше алкоголь вообще запретить. Этот наркотик продаётся даже на заправках, чтоб можно было прибухнуть прям в дороге
safonovstanislav
 
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