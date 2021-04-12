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МВС хоче дозволити фіксувати порушення ПДР смартфонами
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Додано: П'ят 14 тра, 2021 10:33
Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть створити можливість використання кожного мобільного телефону у якості фактора фіксації правопорушення на дорозі.
Дивися повний текст МВС хоче дозволити фіксувати порушення ПДР смартфонами
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R2
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Додано: П'ят 14 тра, 2021 10:33
О да!
По заветам мазепы!
Предать врагов, предать друзей, предать семью свой народ)
Стук стук стук))
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straponesa
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Додано: П'ят 14 тра, 2021 10:54
Отличная идея.
Еще бы самосуд алкашей при ДТП разрешили, тогда бы и ситуация на дорогах изменилась.
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Rainbow
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Додано: П'ят 14 тра, 2021 11:00
Rainbow написав:
Отличная идея.
Еще бы самосуд алкашей при ДТП разрешили, тогда бы и ситуация на дорогах изменилась.
Для изменения ситуации нужно разрешить сбивать пешеходов/велосипедистов, движущихся с нарушением ПДД.
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_hunter
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Додано: П'ят 14 тра, 2021 11:04
Rainbow написав:
Отличная идея.
Еще бы самосуд алкашей при ДТП разрешили, тогда бы и ситуация на дорогах изменилась.
Ещё лучше алкоголь вообще запретить. Этот наркотик продаётся даже на заправках, чтоб можно было прибухнуть прям в дороге
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safonovstanislav
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