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Михайло Федоров: як оцінити українську землю (частина 2)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 тра, 2021 11:00
Пропонуємо до обговорення:
При відкритті ринку землі в Україні, швидше за все ніякої справедливої, рівноважної ринкової ціни не буде.
Дивися повний текст Михайло Федоров: як оцінити українську землю (частина 2)
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Додано: П'ят 14 тра, 2021 11:00
Где это такая доходность 400 уе с гектара?
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