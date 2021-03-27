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Михайло Федоров: як оцінити
українську землю (частина 2)

Михайло Федоров: як оцінити українську землю (частина 2)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 11:00

Михайло Федоров: як оцінити українську землю (частина 2)

Пропонуємо до обговорення:
При відкритті ринку землі в Україні, швидше за все ніякої справедливої, рівноважної ринкової ціни не буде.

Дивися повний текст Михайло Федоров: як оцінити українську землю (частина 2).
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