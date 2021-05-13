Депутати Київської міської ради прийняли рішення про розробку 219-ти Детальних планів.
Дивися повний текст Депутати дозволили забудовувати Київ без генплану до 2024 року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 тра, 2021 11:41
Депутати дозволили забудовувати Київ без генплану до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати дозволили забудовувати Київ без генплану до 2024 року.
Додано: П'ят 14 тра, 2021 11:41
Считаю преступным строить что-либо без генерального плана! Понятно, что депутаты хоть как-то пытаются отбить затраты на избирательную компанию, но не думаю, что это надо делать за счет качества жизни горожан.
|