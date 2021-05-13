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Депутати дозволили забудовувати
Київ без генплану до...

Депутати дозволили забудовувати Київ без генплану до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 11:41

Депутати дозволили забудовувати Київ без генплану до...

Пропонуємо до обговорення:
Депутати Київської міської ради прийняли рішення про розробку 219-ти Детальних планів.

Дивися повний текст Депутати дозволили забудовувати Київ без генплану до 2024 року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 11:41

Считаю преступным строить что-либо без генерального плана! Понятно, что депутаты хоть как-то пытаются отбить затраты на избирательную компанию, но не думаю, что это надо делать за счет качества жизни горожан.
vladimir_kustkov
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