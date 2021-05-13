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Депутати пропонують новий спосіб
боротьби із зарплатою в...

Депутати пропонують новий спосіб боротьби із зарплатою в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 11:43

Депутати пропонують новий спосіб боротьби із зарплатою в...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують внести зміни до Податкового кодексу щодо стимулювання виведення ринку праці з тіні.

Дивися повний текст Депутати пропонують новий спосіб боротьби із зарплатою в конвертах - законопроєкт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 11:43

со своими конвертами ведут борьбу а потом и с другими етим положено а народу нет
olenikanatolij
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