В Україні планують внести зміни до Податкового кодексу щодо стимулювання виведення ринку праці з тіні.
Дивися повний текст Депутати пропонують новий спосіб боротьби із зарплатою в конвертах - законопроєкт.
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Додано: П'ят 14 тра, 2021 11:43
Депутати пропонують новий спосіб боротьби із зарплатою в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депутати пропонують новий спосіб боротьби із зарплатою в конвертах - законопроєкт.
Додано: П'ят 14 тра, 2021 11:43
со своими конвертами ведут борьбу а потом и с другими етим положено а народу нет
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