Будь-якому інвестору перед вкладеннями потрібно визначитися з метою інвестицій та зі своїм початківцям капіталом.
Дивися повний текст Куди вкладати гроші приватним інвесторам: поради експертів.
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Додано: П'ят 14 тра, 2021 13:18
Куди вкладати гроші приватним інвесторам: поради експертів
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Дивися повний текст Куди вкладати гроші приватним інвесторам: поради експертів.
Додано: П'ят 14 тра, 2021 13:18
Вкладати треба в реальний ринок, незабаром жнива, я би поповнив обігові кошти елеваторів, надав би їм можливість технічно підготуватись до жнива. А у грудні забрати гроші із прибутком 10%.
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