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Куди вкладати гроші приватним
інвесторам: поради експертів

Куди вкладати гроші приватним інвесторам: поради експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 13:18

Куди вкладати гроші приватним інвесторам: поради експертів

Пропонуємо до обговорення:
Будь-якому інвестору перед вкладеннями потрібно визначитися з метою інвестицій та зі своїм початківцям капіталом.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 13:18

Вкладати треба в реальний ринок, незабаром жнива, я би поповнив обігові кошти елеваторів, надав би їм можливість технічно підготуватись до жнива. А у грудні забрати гроші із прибутком 10%.
m_dokunin2011
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