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Кличко назвав собівартість
проїзду у транспорті Києва

Кличко назвав собівартість проїзду у транспорті Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 13:45

Кличко назвав собівартість проїзду у транспорті Києва

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва прокоментував прохання комунальних перевізників про підвищення вартості проїзду для громадян.

Дивися повний текст Кличко назвав собівартість проїзду у транспорті Києва.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 13:45

Смысл статьи, что проехать в трамвае - возьми заём.
serj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 13:48

Re: Кличко назвав собівартість проїзду у транспорті Києва

Треба менше красти.
unicdima
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