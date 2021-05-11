Мер Києва прокоментував прохання комунальних перевізників про підвищення вартості проїзду для громадян.
Дивися повний текст Кличко назвав собівартість проїзду у транспорті Києва.
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Додано: П'ят 14 тра, 2021 13:45
Кличко назвав собівартість проїзду у транспорті Києва
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко назвав собівартість проїзду у транспорті Києва.
Додано: П'ят 14 тра, 2021 13:48
Re: Кличко назвав собівартість проїзду у транспорті Києва
Треба менше красти.
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