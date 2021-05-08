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Ще один завод «Укрспирту» пішов
з молотка: майже за 32...

Ще один завод «Укрспирту» пішов з молотка: майже за 32...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 18:00

Ще один завод «Укрспирту» пішов з молотка: майже за 32...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Дивися повний текст Ще один завод «Укрспирту» пішов з молотка: майже за 32 мільйони.
R2
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sena_2008atp, как говорил Аваков - на украинском русском ))
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