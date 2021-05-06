Про це повідомив президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ) Юрій Піта.
Дивися повний текст На вторинці ажіотаж: українці кинулися скуповувати малогабаритне житло.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 06:45
На вторинці ажіотаж: українці кинулися скуповувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На вторинці ажіотаж: українці кинулися скуповувати малогабаритне житло.
Додано: Суб 15 тра, 2021 07:06
Re: На вторинці ажіотаж: українці кинулися скуповувати...
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