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На вторинці ажіотаж: українці
кинулися скуповувати...

На вторинці ажіотаж: українці кинулися скуповувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 06:45

На вторинці ажіотаж: українці кинулися скуповувати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ) Юрій Піта.

Дивися повний текст На вторинці ажіотаж: українці кинулися скуповувати малогабаритне житло.
R2
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Збільшення кількості угод на 5−7% це ажіотаж?
0mage0
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Re: На вторинці ажіотаж: українці кинулися скуповувати...

0mage0 написав:Збільшення кількості угод на 5−7% це ажіотаж?
Код: Виділити все
Про це повідомив президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ) Юрій Піта.
ну, а как еще риелтарам панику создать....
GALeon
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