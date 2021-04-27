RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нові правила
переоформлення субсидій

Нові правила переоформлення субсидій
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 08:56

Нові правила переоформлення субсидій

Пропонуємо до обговорення:
З травня 2021 року відбулися зміни у Програмі житлових субсидій.

Дивися повний текст Нові правила переоформлення субсидій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93718
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 08:56

Продолжают мучать дальше.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7664
З нами з: 30.11.12
Подякував: 114 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Правила виїзду бізнесменів з України пропонують посилити
R2 » Чет 13 тра, 2021 22:07
1 372
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 тра, 2021 22:07
moveton
Правила нарахування субсидій змінили 1 ... 5, 6, 7
R2 » Вів 27 кві, 2021 09:03
62 5469
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 тра, 2021 09:56
_hunter
У Мінсоцполітики пояснили, навіщо змінили правила... 1, 2, 3
R2 » Пон 10 тра, 2021 10:08
26 2221
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 13:58
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94861)
15.05.2021 10:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.