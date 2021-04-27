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Нові правила переоформлення субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 тра, 2021 08:56
Пропонуємо до обговорення:
З травня 2021 року відбулися зміни у Програмі житлових субсидій.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 08:56
Продолжают мучать дальше.
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