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У США назвали кращі кросовери і SUV вартістю до $15 000
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 тра, 2021 09:29
Пропонуємо до обговорення:
Американські аналітики склали список кращих пропозицій на ринку в сегменті кросоверів і SUV. Дослідження стосувалися автомобілів в ціновому діапазоні до $15 тисяч.
Дивися повний текст У США назвали кращі кросовери і SUV вартістю до $15 000
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Додано: Суб 15 тра, 2021 09:29
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Ірина_
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