Польщу та Україну поєднує не лише кордон. Адже Польща – це найпопулярніша країна серед українських заробітчан – рівень життя там вищий, а відповідно і зарплата.
Дивися повний текст Де дешевше жити: в Україні чи Польщі (інфографіка).
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Додано: Суб 15 тра, 2021 11:14
Де дешевше жити: в Україні чи Польщі (інфографіка)
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Дивися повний текст Де дешевше жити: в Україні чи Польщі (інфографіка).
Додано: Суб 15 тра, 2021 11:14
Вопрос поставлен мягко говоря не профессионально.В Польше дороже жить украинцам с украинскими доходами,но полякам с их зарплатами жить на много легче.Корректно сравнивать ценовую нагрузку на зарплату,а не сравнивать в абсолютных величинах.Это мошенничество.
Додано: Суб 15 тра, 2021 11:23
Где такие цены: хлеб по 14,66, бензин 27,67? Мы в разных Украинах живем наверное)
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