RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Де дешевше жити: в Україні
чи Польщі (інфографіка)

Де дешевше жити: в Україні чи Польщі (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 11:14

Де дешевше жити: в Україні чи Польщі (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Польщу та Україну поєднує не лише кордон. Адже Польща – це найпопулярніша країна серед українських заробітчан – рівень життя там вищий, а відповідно і зарплата.

Дивися повний текст Де дешевше жити: в Україні чи Польщі (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93721
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 11:14

Вопрос поставлен мягко говоря не профессионально.В Польше дороже жить украинцам с украинскими доходами,но полякам с их зарплатами жить на много легче.Корректно сравнивать ценовую нагрузку на зарплату,а не сравнивать в абсолютных величинах.Это мошенничество.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2306
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 11:23

Где такие цены: хлеб по 14,66, бензин 27,67? Мы в разных Украинах живем наверное)
Shall
 
Повідомлень: 177
З нами з: 21.06.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні встановлять ще 200 камер автоматичної фіксації... 1, 2
R2 » Вів 11 тра, 2021 15:42
11 1076
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 тра, 2021 20:34
Ukrainian
НБУ прогнозує значне зростання цін в Україні найближчими...
R2 » Вів 11 тра, 2021 21:12
3 1097
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 21:18
alt402
РНБО нарахувала 13 олігархів в Україні
R2 » Вів 11 тра, 2021 16:39
2 577
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 16:58
ovoloshyn007

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22459)
15.05.2021 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.