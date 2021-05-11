Польщу та Україну поєднує не лише кордон. Адже Польща – це найпопулярніша країна серед українських заробітчан – рівень життя там вищий, а відповідно і зарплата.
Дивися повний текст Де дешевше жити: в Україні чи Польщі (інфографіка).
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Додано: Суб 15 тра, 2021 11:14
Де дешевше жити: в Україні чи Польщі (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де дешевше жити: в Україні чи Польщі (інфографіка).
Додано: Суб 15 тра, 2021 11:14
Вопрос поставлен мягко говоря не профессионально.В Польше дороже жить украинцам с украинскими доходами,но полякам с их зарплатами жить на много легче.Корректно сравнивать ценовую нагрузку на зарплату,а не сравнивать в абсолютных величинах.Это мошенничество.
Додано: Суб 15 тра, 2021 11:23
Где такие цены: хлеб по 14,66, бензин 27,67? Мы в разных Украинах живем наверное)
Додано: Суб 15 тра, 2021 12:34
Это пропаганда.
Там уже почти все дешевле даже с нашими зарплатами.
Они наверное думают что украинцы выехавшие в Польшу не делятся впечатлениями со знакомыми и родней.
Додано: Суб 15 тра, 2021 14:56
знакомым и родне пора бы понять, что недорожать коммуналке и проезду осталось недолго
Додано: Суб 15 тра, 2021 15:00
Re: Де дешевше жити: в Україні чи Польщі (інфографіка)
Вроде как яйца дороже - из-за норм ЕС по человечности к содержанию курей.
А по проезду дороже, так в ЕС транспорт намного новее и комфортней, и главное существует график движения! А кто хочет экономить - покупает бу велик за 100 Евро и пользуется очень хорошей сетью велодорожек.
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 15 тра, 2021 15:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 тра, 2021 15:00
Re: Де дешевше жити: в Україні чи Польщі (інфографіка)
что-то польский Ашан зраду по яйцам разгоняет, и московский
а по олейне... oh shi
Додано: Нед 16 тра, 2021 06:07
Давайте порахуємо:За годину роботи на заводі в Польщі, робітник отримує 14 злотих.М'ясо (лопатка) коштує 8злотих- 1 кілограм.За зміну (12 годин),можна купити 21кг м'яса.Питання:Скільки кілограм м'яса можна купити відпрацювавши в Україні за цей самий час?
Додано: Нед 16 тра, 2021 08:10
А можно адрес где у нас куриное филе например по 100грн купить? Постоянно скупаюсь в ашане в котором цены далеко не самые высокие и там даже по акции нету куриного филе дешевле 110грн, а в основном 120-130
Додано: Нед 16 тра, 2021 22:40
Можно. В Ашане без акций:
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