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Де дешевше жити: в Україні
чи Польщі (інфографіка)

Де дешевше жити: в Україні чи Польщі (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 11:14

Де дешевше жити: в Україні чи Польщі (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Польщу та Україну поєднує не лише кордон. Адже Польща – це найпопулярніша країна серед українських заробітчан – рівень життя там вищий, а відповідно і зарплата.

Дивися повний текст Де дешевше жити: в Україні чи Польщі (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 11:14

Вопрос поставлен мягко говоря не профессионально.В Польше дороже жить украинцам с украинскими доходами,но полякам с их зарплатами жить на много легче.Корректно сравнивать ценовую нагрузку на зарплату,а не сравнивать в абсолютных величинах.Это мошенничество.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 11:23

Где такие цены: хлеб по 14,66, бензин 27,67? Мы в разных Украинах живем наверное)
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 12:34

  sena_2008atp написав:Вопрос поставлен мягко говоря не профессионально.В Польше дороже жить украинцам с украинскими доходами,но полякам с их зарплатами жить на много легче.Корректно сравнивать ценовую нагрузку на зарплату,а не сравнивать в абсолютных величинах.Это мошенничество.

Это пропаганда.
Там уже почти все дешевле даже с нашими зарплатами.
Они наверное думают что украинцы выехавшие в Польшу не делятся впечатлениями со знакомыми и родней.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 14:56

  p_a_l написав:
  sena_2008atp написав:Вопрос поставлен мягко говоря не профессионально.В Польше дороже жить украинцам с украинскими доходами,но полякам с их зарплатами жить на много легче.Корректно сравнивать ценовую нагрузку на зарплату,а не сравнивать в абсолютных величинах.Это мошенничество.

Это пропаганда.
Там уже почти все дешевле даже с нашими зарплатами.
Они наверное думают что украинцы выехавшие в Польшу не делятся впечатлениями со знакомыми и родней.


знакомым и родне пора бы понять, что недорожать коммуналке и проезду осталось недолго
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 15:00

Re: Де дешевше жити: в Україні чи Польщі (інфографіка)

  p_a_l написав:Это пропаганда.
Там уже почти все дешевле даже с нашими зарплатами.

Вроде как яйца дороже - из-за норм ЕС по человечности к содержанию курей.

А по проезду дороже, так в ЕС транспорт намного новее и комфортней, и главное существует график движения! А кто хочет экономить - покупает бу велик за 100 Евро и пользуется очень хорошей сетью велодорожек.
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 15 тра, 2021 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 15:00

Re: Де дешевше жити: в Україні чи Польщі (інфографіка)

что-то польский Ашан зраду по яйцам разгоняет, и московский
а по олейне... oh shi
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 06:07

Давайте порахуємо:За годину роботи на заводі в Польщі, робітник отримує 14 злотих.М'ясо (лопатка) коштує 8злотих- 1 кілограм.За зміну (12 годин),можна купити 21кг м'яса.Питання:Скільки кілограм м'яса можна купити відпрацювавши в Україні за цей самий час?
sergeik197
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 08:10

А можно адрес где у нас куриное филе например по 100грн купить? Постоянно скупаюсь в ашане в котором цены далеко не самые высокие и там даже по акции нету куриного филе дешевле 110грн, а в основном 120-130
andyj_ua
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 22:40

  andyj_ua написав:А можно адрес где у нас куриное филе например по 100грн купить? Постоянно скупаюсь в ашане в котором цены далеко не самые высокие и там даже по акции нету куриного филе дешевле 110грн, а в основном 120-130


Можно. В Ашане без акций: https://auchan.zakaz.ua/uk/products/auc ... 0000/file/
fighterjet
 
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