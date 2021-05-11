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Де дешевше жити: в Україні чи Польщі (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 тра, 2021 22:41
всегда забывают столбик средняя зарплата / или минимальная зарплата/
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Додано: Нед 16 тра, 2021 22:44
sergeik197 написав:
Давайте порахуємо:За годину роботи на заводі в Польщі, робітник отримує 14 злотих.М'ясо (лопатка) коштує 8злотих- 1 кілограм.За зміну (12 годин),можна купити 21кг м'яса
.Питання:Скільки кілограм м'яса можна купити відпрацювавши в Україні за цей самий час?
лопатка не знаю но за 12 часов ~550 грн = 5 кг
шинки грубо по 110 грн лопатка возможно чуть дешевле ну пусть 6 кг
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yama
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