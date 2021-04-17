RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Найважливіші ознаки, через
які не варто купувати...

Найважливіші ознаки, через які не варто купувати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 11:20

Найважливіші ознаки, через які не варто купувати...

Пропонуємо до обговорення:
На вторинному ринку при бажанні можна підібрати непоганий варіант, але є такі пропозиції, які потрібно відразу виключати.

Дивися повний текст Найважливіші ознаки, через які не варто купувати автомобіль з пробігом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93721
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 11:20

Важнейшим и единственным признаком того,что человек покупает подержанный автомобидь-отсутствие денег на новый.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2306
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НКРЕКП допускає санкції щодо «Кіевгазенерджі» через зрив...
R2 » Чет 13 тра, 2021 13:39
2 332
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 тра, 2021 14:47
Модератор
Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які... 1, 2, 3, 4
R2 » Суб 17 кві, 2021 08:17
32 6105
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 кві, 2021 07:47
Ratatui
Експерти назвали помилки, через які ламаються машини з...
R2 » Пон 26 кві, 2021 07:10
5 917
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 кві, 2021 07:34
SMOKE

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22459)
15.05.2021 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.