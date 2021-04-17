На вторинному ринку при бажанні можна підібрати непоганий варіант, але є такі пропозиції, які потрібно відразу виключати.
Дивися повний текст Найважливіші ознаки, через які не варто купувати автомобіль з пробігом.
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Додано: Суб 15 тра, 2021 11:20
Найважливіші ознаки, через які не варто купувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найважливіші ознаки, через які не варто купувати автомобіль з пробігом.
Додано: Суб 15 тра, 2021 11:20
Важнейшим и единственным признаком того,что человек покупает подержанный автомобидь-отсутствие денег на новый.
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