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Найдешевший кросовер Skoda виходить на ринок (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 тра, 2021 15:09
Пропонуємо до обговорення:
Представлений в березні цього року кросовер Skoda Kushaq отримав цікавий дизайн, багате і сучасне оснащення, а також дуже низьку ціну, ставши найдешевшим кросовером Skoda. При ціні 16 000 доларів Skoda Kushaq повинен зробити справжній фурор.
Дивися повний текст Найдешевший кросовер Skoda виходить на ринок (фото)
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Додано: Суб 15 тра, 2021 15:09
чтото у этих чехов любовь к букве Q
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Додано: Суб 15 тра, 2021 23:01
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Додано: Суб 15 тра, 2021 23:23
16000 $ - можно сказать даром😂😂😂
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