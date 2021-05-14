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Аеропорт «Київ» у 2023 році закриють на вісім місяців,...
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Додано: Суб 15 тра, 2021 19:14
Пропонуємо до обговорення:
Аеропорт «Київ» (Жуляни) у 2023 році закриють на вісім-дев'ять місяців, щоб подовжити та посилити смугу. На оновлення аеропорт планує витратити до 5 млрд грн. Про це повідомляє avianews з посиланням на голову ради директорів підприємства Денис Костржевського.
Дивися повний текст Аеропорт «Київ» у 2023 році закриють на вісім місяців, щоби побудувати нову смугу
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Додано: Суб 15 тра, 2021 19:14
Метро на Троещину когда будет?
Пилят бюджет уро.. кому ни лень.
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