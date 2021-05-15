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Аеропорт «Київ» у 2023 році закриють на вісім місяців,...
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Додано: Суб 15 тра, 2021 19:14
Пропонуємо до обговорення:
Аеропорт «Київ» (Жуляни) у 2023 році закриють на вісім-дев'ять місяців, щоб подовжити та посилити смугу. На оновлення аеропорт планує витратити до 5 млрд грн. Про це повідомляє avianews з посиланням на голову ради директорів підприємства Денис Костржевського.
Дивися повний текст Аеропорт «Київ» у 2023 році закриють на вісім місяців, щоби побудувати нову смугу
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R2
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Додано: Суб 15 тра, 2021 19:14
Метро на Троещину когда будет?
Пилят бюджет уро.. кому ни лень.
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p_a_l
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Додано: Суб 15 тра, 2021 20:55
у якому великому місті, майже в центрі, є аеропорт?
Чи допоки не станеться катастрофи, буде працювати?
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equinox
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Додано: Суб 15 тра, 2021 22:55
equinox написав:
у якому великому місті, майже в центрі, є аеропорт?
Чи допоки не станеться катастрофи, буде працювати?
Дивлюся баригам застройщикам він як кістка в горлі.
Жуляни то центр міста?
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unicdima
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