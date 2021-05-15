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Аеропорт «Київ» у 2023 році
закриють на вісім місяців,...

Аеропорт «Київ» у 2023 році закриють на вісім місяців,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 19:14

Аеропорт «Київ» у 2023 році закриють на вісім місяців,...

Пропонуємо до обговорення:
Аеропорт «Київ» (Жуляни) у 2023 році закриють на вісім-дев'ять місяців, щоб подовжити та посилити смугу. На оновлення аеропорт планує витратити до 5 млрд грн. Про це повідомляє avianews з посиланням на голову ради директорів підприємства Денис Костржевського.

Дивися повний текст Аеропорт «Київ» у 2023 році закриють на вісім місяців, щоби побудувати нову смугу.
R2
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p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 20:55

Re: Аеропорт «Київ» у 2023 році закриють на вісім місяців,..

у якому великому місті, майже в центрі, є аеропорт?
Чи допоки не станеться катастрофи, буде працювати?
equinox
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 22:55

  equinox написав:у якому великому місті, майже в центрі, є аеропорт?
Чи допоки не станеться катастрофи, буде працювати?

Дивлюся баригам застройщикам він як кістка в горлі.
Жуляни то центр міста?
unicdima
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