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Скільки один українець витратить
на утримання Кабміну та...

Скільки один українець витратить на утримання Кабміну та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 20:46

Скільки один українець витратить на утримання Кабміну та...

Пропонуємо до обговорення:
Діяльність президента, ОПУ та інших служб забезпечують 625 працівників. Забезпечення діяльності коштуватиме 419,5 млн грн.

Дивися повний текст Скільки один українець витратить на утримання Кабміну та ВР в 2021 році (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 20:46

А теперь такой же расчет сколько Кабмин и ВР скомуниздят у каждого украинца в 2021 году?
tigr-uu
 
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