Діяльність президента, ОПУ та інших служб забезпечують 625 працівників. Забезпечення діяльності коштуватиме 419,5 млн грн.
Дивися повний текст Скільки один українець витратить на утримання Кабміну та ВР в 2021 році (інфографіка).
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Додано: Суб 15 тра, 2021 20:46
Скільки один українець витратить на утримання Кабміну та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки один українець витратить на утримання Кабміну та ВР в 2021 році (інфографіка).
Додано: Суб 15 тра, 2021 20:46
А теперь такой же расчет сколько Кабмин и ВР скомуниздят у каждого украинца в 2021 году?
Додано: Суб 15 тра, 2021 22:32
Дорогие нынче велосипеды.
Там по сценарию, чмо должно отсидеть. Чего тянут. Народ просит. Даже заждались.
Додано: Суб 15 тра, 2021 23:50
А Коломойский украл у каждого работающего украинца по 9,5 тыс.грн. То есть, в 120 раз больше.
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