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Велика Британія з 17 травня
запускає паспорт вакцинації...

Велика Британія з 17 травня запускає паспорт вакцинації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 22:23

Велика Британія з 17 травня запускає паспорт вакцинації...

Пропонуємо до обговорення:
Паспорти вакцинації для британців, що відправляються за кордон, перш за все в турпоїздки, будуть запущені Національною службою охорони здоров'я (NHS) 17 травня в вигляді додатку для смартфонів і планшетів. Про це повідомляє у вівторок газета The Times, пише УНН.

Дивися повний текст Велика Британія з 17 травня запускає паспорт вакцинації для поїздок за кордон.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 22:23

Судя по всему, Ковид-19 это только первая запись. Нас готовят к чему то гораздо более глобальному и ужасному.
p_a_l
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Модератори: Ірина_, Модератор

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