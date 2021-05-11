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Цифровий з QR-кодом чи просто
довідка: яким може бути...

Цифровий з QR-кодом чи просто довідка: яким може бути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 07:53

Цифровий з QR-кодом чи просто довідка: яким може бути...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України готовий запровадити будь-яку модель паспорта вакцинації проти коронавірусу, яку погодить Євросоюз.

Дивися повний текст Цифровий з QR-кодом чи просто довідка: яким може бути український паспорт вакцинації.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 07:53

В любой форме-это золотое дно для аферистов.Чем "сложнее" он будет,тем дороже на черном рынке.
sena_2008atp
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