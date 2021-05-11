Уряд України готовий запровадити будь-яку модель паспорта вакцинації проти коронавірусу, яку погодить Євросоюз.
Дивися повний текст Цифровий з QR-кодом чи просто довідка: яким може бути український паспорт вакцинації.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 тра, 2021 07:53
Цифровий з QR-кодом чи просто довідка: яким може бути...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цифровий з QR-кодом чи просто довідка: яким може бути український паспорт вакцинації.
Додано: Нед 16 тра, 2021 07:53
В любой форме-это золотое дно для аферистов.Чем "сложнее" он будет,тем дороже на черном рынке.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|