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Які країни світу та коли
запровадять паспорти вакцинації...

Які країни світу та коли запровадять паспорти вакцинації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 10:13

Які країни світу та коли запровадять паспорти вакцинації...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно Європейська комісія уперше від початку пандемії рекомендувала країнам Євросоюзу дозволити в'їзд іноземним туристам.

Дивися повний текст Які країни світу та коли запровадять паспорти вакцинації (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 10:13

Кто и как у вас готовит новости? Вопрос риторический.

Утром вы пишите что Великобритания ещё только рассматривает вопрос паспорта вакцинации, хотя ещё в апреле было известно что в качестве паспорта будет использоваться приложение NHS https://www.reuters.com/world/uk/uk-pla ... 021-04-28/

А вечером вы уже пишите что с понедельника Великобритания запускает паспорт вакцинации https://news.finance.ua/ua/news/-/49263 ... -za-kordon при этом не вносите правки в данную новость.
vitaliy_berdinskikh
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Модератори: Ірина_, Модератор

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