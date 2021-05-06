Нещодавно Європейська комісія уперше від початку пандемії рекомендувала країнам Євросоюзу дозволити в'їзд іноземним туристам.
Дивися повний текст Які країни світу та коли запровадять паспорти вакцинації (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 16 тра, 2021 10:13
Які країни світу та коли запровадять паспорти вакцинації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які країни світу та коли запровадять паспорти вакцинації (інфографіка).
Додано: Нед 16 тра, 2021 10:13
Кто и как у вас готовит новости? Вопрос риторический.
Утром вы пишите что Великобритания ещё только рассматривает вопрос паспорта вакцинации, хотя ещё в апреле было известно что в качестве паспорта будет использоваться приложение NHS
А вечером вы уже пишите что с понедельника Великобритания запускает паспорт вакцинации https://news.finance.ua/ua/news/-/49263 ... -za-kordon при этом не вносите правки в данную новость.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|